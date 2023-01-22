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Факты / Україна

Вывозили грузовиками: в Скадовске оккупанты ограбили больницу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
лікарня, смерть
Фото: Depositphotos

Российские военные вывезли все оборудование из Центральной больницы Скадовска Херсонской области.

— Оккупанты продолжают демонстрировать истинную цель своего вторжения – уничтожение всего украинского, мародерство и геноцид. Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз – Центральная больница города Скадовск, Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян, — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Отмечается, что на фоне перехода гражданских больниц на захваченных территории в военные госпитали, гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

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— Россияне делают все, чтобы максимально побуждать жителей ВОТ соглашаться на “эвакуацию” на территорию России. А фактически депортация происходит в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа, — добавляют в ЦНС.

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