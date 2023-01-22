Вывозили грузовиками: в Скадовске оккупанты ограбили больницу
Российские военные вывезли все оборудование из Центральной больницы Скадовска Херсонской области.
— Оккупанты продолжают демонстрировать истинную цель своего вторжения – уничтожение всего украинского, мародерство и геноцид. Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз – Центральная больница города Скадовск, Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян, — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Отмечается, что на фоне перехода гражданских больниц на захваченных территории в военные госпитали, гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.
— Россияне делают все, чтобы максимально побуждать жителей ВОТ соглашаться на “эвакуацию” на территорию России. А фактически депортация происходит в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа, — добавляют в ЦНС.