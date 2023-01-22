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Факты / Україна

Угроза с Черного моря сохраняется: РФ удерживает четыре ракетоносителя с 32 Калибрами

Валентина Летяк, редактор ленты
калібр

Россия ежедневно уменьшает количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находятся 11 кораблей врага, из которых четыре — с 32 Калибрами на борту. Накануне было пять.

Общее количество корабельной группировки не изменилось, сообщают ВМС Украины.

По данным украинских военных, в Азовском море Россия контролирует морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля, а также продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах.

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В Средиземном море по-прежнему находятся 10 российских кораблей, из которых пять — носители крылатых ракет Калибр (общий залп — 72 ракеты).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Оперативное командование Юг

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