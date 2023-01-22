Уничтожено еще 600 оккупантов и много тяжелой бронированной техники РФ
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 22 января ВСУ ликвидировали уже 120 760 российских военных, из которых 600 — за последние сутки, сообщает Генштаб.
Среди уничтоженной тяжелой техники врага — пять танков и 12 боевых бронированных машин.
Также уничтожено девять артиллерийских систем и две РСЗО, а еще — беспилотник.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023-го:
- личный состав — около 120 760 (+600) человек ликвидировано;
- танки — 3 145 (+5);
- боевые бронированные машины — 6 268 (+12);
- артиллерийские системы — 2 144 (+9);
- РСЗО — 445 (+2);
- средства ПВО — 220;
- самолеты — 287;
- вертолеты — 277;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 892 (+1);
- крылатые ракеты — 749;
- корабли/катера — 17;
- автомобильная техника и автоцистерны — 4 932 (+14);
- специальная техника — 193.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
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