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Факты / Україна

Уничтожено еще 600 оккупантов и много тяжелой бронированной техники РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 22 января ВСУ ликвидировали уже 120 760 российских военных, из которых 600 — за последние сутки, сообщает Генштаб.

Среди уничтоженной тяжелой техники врага — пять танков и 12 боевых бронированных машин.

Также уничтожено девять артиллерийских систем и две РСЗО, а еще — беспилотник.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023-го:

  • личный состав — около 120 760 (+600) человек ликвидировано;
  • танки — 3 145 (+5);
  • боевые бронированные машины — 6 268 (+12);
  • артиллерийские системы — 2 144 (+9);
  • РСЗО — 445 (+2);
  • средства ПВО — 220;
  • самолеты — 287;
  • вертолеты — 277;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 892 (+1);
  • крылатые ракеты — 749;
  • корабли/катера — 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4 932 (+14);
  • специальная техника — 193.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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