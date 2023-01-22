Январь, 22 в 8:45

По состоянию на утро 22 января ВСУ ликвидировали уже 120 760 российских военных, из которых 600 — за последние сутки, сообщает Генштаб.

Среди уничтоженной тяжелой техники врага — пять танков и 12 боевых бронированных машин.

Также уничтожено девять артиллерийских систем и две РСЗО, а еще — беспилотник.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023-го:

личный состав — около 120 760 (+600) человек ликвидировано;

танки — 3 145 (+5);

боевые бронированные машины — 6 268 (+12);

артиллерийские системы — 2 144 (+9);

РСЗО — 445 (+2);

средства ПВО — 220;

самолеты — 287;

вертолеты — 277;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 892 (+1);

крылатые ракеты — 749;

корабли/катера — 17;

автомобильная техника и автоцистерны — 4 932 (+14);

специальная техника — 193.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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