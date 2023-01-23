Январь, 23 в 12:33

Украине нужны дальнобойные американские ракеты ATACMS не для наступления, а в качестве оружия защиты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что Украине очень важно получить много тяжелой техники от западных стран.

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Партнеры отмечают, что нам нужно дать возможность улучшить свое тактическое и операционное положение – это достичь локальных, но важных побед, и иметь возможность отбить все российские контратаки и перейти в наступление.

На сегодняшний день США поставили Украине боевые машины пехоты Bradley, Stryker, от Германии поступили БМП Marder и т.д.

– Если РФ мобилизует много людей – это для нас плохо и не плохо. Почему? Плохо – потому что война будет продолжаться. Но было бы хуже, если бы они (русские) мобилизовали не 500 тыс., а 200 тыс. солдат, еще 10 тыс. артиллерийских систем, 8 тыс. танков и т.д. То есть, если РФ хочет воевать численностью – людьми – то мы можем на линию защиты выпустить БМП Stryker с крупнокалиберными пулеметами, то что тогда будет с этими людьми (российскими захватчиками – Ред.) – подчеркнул Александр Мусиенко.

Например, сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Херсонскую область оккупанты перебросили подкрепление живой силы, которое из вооружения имеет только автоматы. И никакой тяжелой техники.

А преимущество ВСУ в том, что мы должны получить больше техники и воевать техникой, а не людьми.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему Украине сейчас очень важно получить дальнобойные ракеты ATACMS.

– Почему мы говорим об ATACMS (американские баллистические ракеты, деятельность поражения от 140 до 300 км)? Это не наша прихоть. Вот представим, сейчас россияне готовятся к наступлению… Составляют боеприпасы где-то в оккупированном Крыму. Мы не все можем достать (ракетами), у нас нет средств. Были бы у нас ATACMS – мы бы всю военную инфраструктуру врага снесли. Как тогда готовиться к наступлению? Нечем, – рассказал Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что такими дальнобойными ракетами мы разрушили бы враждебную логистику на дальних расстояниях.

Для Украины ракеты ATACMS – это защитное оружие, заметил военный эксперт.