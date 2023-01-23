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Факты / Україна

В Запорожской области у оккупантов нет возможности вести полномасштабное наступление — штаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Запорожской области у оккупантов нет возможности вести полномасштабное наступление — штаб

На Запорожском направлении российские оккупанты действуют небольшими группами, иногда пытались продвигаться, однако наши Силы обороны останавливают захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

По его словам, минувшие сутки и ночь прошли без существенных изменений, активных действий не было, враг продолжает укреплять свои рубежи и оборонные позиции.

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Противник пытается действовать небольшими группами – это говорит о том, что он хочет окружить, сковать наши подразделения, чтобы не было у ВСУ возможности перебрасывать туда дополнительные силы и технику.

– Сейчас на Запорожском направлении оккупационная армия не может вести полномасштабные наступательные действия. Однако такая вероятность остается, если они начнут усиливаться техникой, боеприпасами и т.д. Силы обороны Украины контролируют этот процесс, мы не позволяем противнику концентрировать значительные запасы вблизи своих позиций, — подчеркнул Евгений Ерин.

Он также рассказал, что враг артиллерийскими обстрелами из Градов и Ураганов, которые ночью раздались в Никопольском районе Днепропетровской области (близ границы с Запорожской областью), продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. Так оккупанты пытаются подавить людей, живущих в прифронтовой зоне.

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Что касается возможности выезда людей из оккупированных населенных пунктов Запорожской области на территории, подконтрольные Украине, то сделать это через город Васильевка невозможно. Оккупанты усиливают проверки документов, телефонов у людей.

В общем РФ пытается усилить свои подразделения свежей живой силой, перебросить больше техники, однако все эти попытки под огневым контролем ВСУ, поэтому кардинальных изменений или преимуществ у врага нет, подытожил Евгений Ерин.

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Фото: ОК Схід

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