Январь, 23 в 23:35

В ближайшие дни будут хорошие новости от Германии о поставках танков Украине.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

— В ближайшие часы или на днях мы, возможно, услышим какие-то новости от Германии (по поставке танков Украине — Ред), — сказал американский чиновник.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится на последней стадии получения немецких танков Leopard 2.

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По его словам, предоставление Украине любого вида вооружения всегда было проблемным вопросом для Германии. В то же время, тема передачи самолетов сдвинулась с мертвой точки.