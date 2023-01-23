Недоразумения между ГУР и СБУ — только слухи: Буданов и Малюк провели совместное совещание

Январь, 23 в 16:07

В Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины опровергли слухи о якобы недоразумении между руководителями двух спецслужб.

В разведке заверили, что это не более чем “вражеские нарративы”, поскольку украинские силовые структуры едины в стремлении защитить страну от агрессии РФ и работают в тесном взаимодействии.

— В частности, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Его результаты уже в ближайшее время увидят украинцы и почувствует враг, — отмечают в ГУР.

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