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Факты / Україна

Поддержка вступления Украины в НАТО является самой высокой в истории — опрос

Валентина Чорна, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

Поддержка вступления Украины в НАТО за последние месяцы снова возросла. На референдуме эту инициативу поддержали бы 86% граждан, что является самым высоким показателем в истории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проводившегося 14-16 января.

Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.

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87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против – 3%, не проголосовали бы – 8%.

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

85% опрошенных положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании.

Аналогичный союз в составе Украины, Польши и Литвы поддерживают 80% граждан. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.

В опросе принимали участие граждане Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

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