Поддержка вступления Украины в НАТО является самой высокой в истории — опрос

Январь, 23 в 18:48

Поддержка вступления Украины в НАТО за последние месяцы снова возросла. На референдуме эту инициативу поддержали бы 86% граждан, что является самым высоким показателем в истории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проводившегося 14-16 января.

Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.

Сейчас смотрят 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против – 3%, не проголосовали бы – 8%. Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп. 85% опрошенных положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Аналогичный союз в составе Украины, Польши и Литвы поддерживают 80% граждан. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично. В опросе принимали участие граждане Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. Читайте Из-за вторжения РФ более 50% украинцев переосмыслили советское прошлое — опрос

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