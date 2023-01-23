США отреагировали открытым непониманием на решение Олафа Шольца по танкам для Украины — СМИ

Январь, 23 в 7:49

Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым “едва скрываемым” непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что Вашингтон особенно возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.

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Немецкое издание сообщает, что министр обороны Ллойд Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца Вольфгангом Шмидтом, а встреча чиновников, как отмечается, была напряженной.

Кроме того, по информации издания, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером подверг резкой критике действия Германии.

— Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard.

Особенно резким был тон в правительстве США: министр обороны Ллойд Остин тщетно пытался в Берлине в четверг и в Рамштайне в пятницу получить обязательства по поставкам Leopard-2. Речь идет не только о конкретном вкладе Германии боевыми танками из арсенала Бундесвера, но, прежде всего, об экспортном разрешении, которое Берлин должен выдать согласно немецким правилам экспорта оружия для танков, уже поставленных за границу, — говорится в сообщении издания.

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Источник: Süddeutsche Zeitung