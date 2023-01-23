Тактика врага предсказуема: Гуменюк о ситуации на линии фронта на Юге

Январь, 23 в 11:25

Российские войска несут огромные потери, поэтому вынуждены подтягивать новые силы не только для подготовки к наступлению, но и для обороны на некоторых участках левого берега Днепра, рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Участок местности большой, направление наших огневых действий им уже понятно. Россияне боятся продвижения наших сил, — объяснила она.

Гуменюк также не исключает подтягивания сил врага на Запорожское направление, где оккупанты постоянно пытаются прощупывать прочность нашей обороны.

— Враг пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказуема. ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижная. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критические изменения, а порядок ведения боевых действий, когда они переходят за пределы контрбатарейного противостояния, — подчеркнула она.

По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла 121 480 своих солдат, из них 720 украинских защитников ликвидировали за минувшие сутки.

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