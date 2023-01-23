Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

В Конгрессе США отметили необходимость передать Украине ракеты ATACMS

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ATACMS
Фото: Getty Images

США необходимо предоставить Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Их можно будет использовать для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.

Об этом говорится в интервью главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола канала ABC News. Республиканец напомнил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленных США.

— ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно, – подчеркнул Маккол.

Читайте
США отреагировали открытым непониманием на решение Олафа Шольца по танкам для Украины — СМИ

Сейчас смотрят

Источник: ABC News
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка