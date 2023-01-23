В Конгрессе США отметили необходимость передать Украине ракеты ATACMS

Январь, 23 в 8:34

США необходимо предоставить Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Их можно будет использовать для нанесения ударов, в том числе по оккупированному Крыму.

Об этом говорится в интервью главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола канала ABC News. Республиканец напомнил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленных США.

— ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно, – подчеркнул Маккол.