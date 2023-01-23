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Факты / Україна

ЕС предоставит Украине военную помощь в размере €500 млн — Bild

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

Министры иностранных дел ЕС договорились предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Сумма помощи будет составлять €500 млн. Дополнительных подробностей издание не приводит.

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Ранее журналист Рикард Джозвяк сообщил, что Венгрия не будет блокировать следующий транш военной помощи Украине от Евросоюза. Об этом объявили сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В повестке дня было обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, возможное предоставление нашему государству немецких танков Leopard.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на мероприятии призвал начать переговоры по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

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