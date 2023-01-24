Армия РФ может приблизить свою тактику к ЧВК Вагнера: разведка объяснила, о чем идет речь

Январь, 24 в 20:19

Наемники частной военной компании Вагнера представляют угрозу для ВСУ, хотя понесут огромные потери.

Об этом говорится в отчете украинской разведки по тактике ЧВК Вагнера под Бахмутом, который получил телеканал CNN.

— Гибель тысяч солдат ЧВК Вагнера не имеет значения для российского общества, — говорится в отчете.

Там отмечается, что ЧВК наступает мобильными группами численностью около 12 человек. Первую штурмовую волну составляют завербованные осужденные, которые и несут наибольшие потери. По данным разведки, потери составляют до 80%.

Сейчас смотрят За ними идут более опытные и лучше экипированные бойцы. В частности, у них есть тепловизоры и приборы ночного видения. Сообщается, что раненые вагнеровцы часто остаются на поле боя часами. — Штурмовая пехота не имеет права самостоятельно выносить раненых с поля боя, поскольку ее основная задача — продолжать штурм до достижения цели. В случае неудачи штурма отступление разрешается только ночью, — отмечается в отчете. За отступление без команды наемникам Вагнера грозит расстрел. Украинская разведка указывает, что несмотря на большие потери, тактика Вагнера является единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских сухопутных сил. Там также указывается, что российская армия может приблизить свою тактику к тактике ЧВК, сделав акцент на штурмовых подразделениях вместо батальонных тактических групп. Недавно газета The Sun со ссылкой на источник в американской разведке сообщила, что потери России в Украине достигли цифры в 188 тыс. человек. Такие данные были озвучены во время встречи министров на авиабазе Рамштайн. Читайте Группа Вагнера зарабатывает миллионы в Африке для финансирования войны против Украины – Politico

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter