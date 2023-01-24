Минус 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета: потери РФ в войне за сутки
Фото: Минобороны
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 122 170 военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 690 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 24.01.23:
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- танков ‒ 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
- РСЗО – 448 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
- самолетов – 289 (+2) ед,
- вертолетов – 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
- специальной техники – 194 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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