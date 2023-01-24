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Факты / Україна

Минус 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета: потери РФ в войне за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета: потери РФ в войне за сутки
Фото: Минобороны

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 122 170 военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 690 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 24.01.23:

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  • танков ‒ 3152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
  • РСЗО – 448 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
  • самолетов – 289 (+2) ед,
  • вертолетов – 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 749 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
  • специальной техники – 194 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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