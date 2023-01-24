Минус 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета: потери РФ в войне за сутки

Январь, 24 в 8:55

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 122 170 военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 690 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 24.01.23:

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танков ‒ 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,

РСЗО – 448 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,

самолетов – 289 (+2) ед,

вертолетов – 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатых ракет ‒ 749 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,

специальной техники – 194 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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