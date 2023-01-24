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Факты / Україна

Нужны специалисты на новые образцы вооружения: в Командовании ВСУ назвали потребности в рамках мобилизации

Илья Нежигай, редактор ленты
Роман Горбач
Фото: Минобороны

В рамках мобилизации в Украине армии необходимо призывать людей для того, чтобы профессионально осваивать западную технику, которую предоставляют партнеры, а также, чтобы пополнять потери в российско-украинской войне.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.

Он отметил, что мобилизация началась 24 февраля 2022 года и продолжается постоянно, а никаких волн мобилизации нет.

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— В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе, — пояснил Роман Горбач.

Военный начальник добавил, что личный состав, который ранее не проходил службы призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям. После этого военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

— Граждане, которые мобилизуются с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы могут отправляться сразу в боевые воинские части, — пояснил он.

Роман Горбач отметил, что украинской армии сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные западными партнерами, так и для пополнения потерь.

— В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Сегодняшний этап является решающим для нас и наших потомков. Защитить наше государство от агрессора — обязанность каждого, — подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 22 января заявил, что военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

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Джерело: Military Media Center

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