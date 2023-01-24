Январь, 24 в 19:29

Западные союзники призывают Украину переключить внимание с кровопролитных многомесячных боев за город Бахмут (Донецкая область) на потенциальное наступление на южном направлении.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Изнурительные бои возле Бахмута продолжаются около шести месяцев. В результате мощных обстрелов город почти полностью разрушен.

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– Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестоких, многомесячных боев в восточном городе Бахмут и отдать приоритет потенциальному наступлению на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, с применением преимуществ новой военной техники на миллиарды долларов, — отмечается в статье.

Высокопоставленный представитель западной разведки сообщил CNN, что за Бахмут идет “жестокое и изнурительное сражение”, во время которого каждая из сторон теряет и захватывает по 100-400 метров территории ежедневно, выпуская тысячи артиллерийских снарядов.

По данным CNN, некоторые западные союзники считают, что Бахмут не имеет существенного стратегического значения для Украины. Именно поэтому в последние недели они начали предлагать Киеву сократить свои потери на этом направлении, а вместо этого сосредоточиться на планировании наступления на юге.

В статье утверждается, что это было частью месседжа трех высокопоставленных должностных лиц администрации президента США Джо Байдена, которые на прошлой неделе посетили Киев.

Речь идет о визите заместителя госсекретаря США Венди Шерман, заместителя министра обороны Колина Каля и заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера, во время которого они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным CNN, американские чиновники заявили, что США хотят помочь Украине отойти от битвы на истощение в Бахмуте, а вместо этого сосредоточиться на стиле механизированной маневренной войны.

И сотни бронированных машин, которые США и страны Европы предоставляют Украине, призваны помочь совершить такой переход.

Как отмечает CNN, пока неясно, готов ли президент Владимир Зеленский отказаться от дальнейшей обороны Бахмута. По данным источников канала, украинский лидер убежден, что удерживание города даст Украине больше шансов вернуть себе весь Донбасс. Кроме того, Зеленский считает, что захват Бахмута даст российским оккупантам возможность продвинуться к стратегически важным городам – Славянску и Краматорску.

– Бахмут также является важным символом украинского сопротивления, – говорится в публикации.

Один из военных чиновников США скептически оценил вероятность того, что украинские войска покинут Бахмут: не из-за его важности на поле боя, а из-за весомого символического значения.

Кроме того, на Бахмутском направлении происходит истощение российских войск. В последние месяцы РФ бросила туда десятки тысяч плохо экипированных и обученных солдат. Однако несмотря на численное преимущество, такое пополнение рядов российских войск не изменило динамику боевых действий.

Однако и Украина несет большие потери в боях под Бахмутом и ежедневно тратит множество артиллерийских боеприпасов. Этот стиль ведения боевых действий в США не считают устойчивым.

По словам представителя западной разведки, у России по-прежнему много артиллерии и живой силы, а ПВК Вагнера использует тысячи заключенных во время наступательных действий, буквально “забрасывая телами” фронт.

Как утверждает CNN, официальные лица США надеются, что выделение бронетехники и расширенная подготовка украинских военных в Германии побудят Украину изменить свою тактику.

Подготовка нового наступления РФ

Журналисты напоминают, что Кремль может готовить новую волну мобилизации в РФ, надеясь посредством живой силы перехватить инициативу в войне. Осведомленные источники CNN сообщили, что речь может идти о призыве не менее 200 тыс. человек. Кремль уже начал проводить опрос внутри РФ, чтобы оценить популярность очередной волны мобилизации.

Западные чиновники предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин может планировать новое наступление на Украину весной 2023 года. Об этом свидетельствует и назначение начальника генштаба РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине.

В материале отмечается, что Герасимов стремится доказать, что может переломить ход войны, и настаивает на новом наступлении, чтобы отвоевать территории на востоке и юге.

– Я не сомневаюсь, что Герасимов чувствует, что ему лучше начать наступление весной, – заявил в комментарии CNN представитель западной разведки.

По словам людей, знакомых с разговорами, перехваченными западной и украинской разведками, в последние недели некоторые высокопоставленные российские военные даже обсуждали возможность захвата Харькова. Но американские и западные чиновники, а также военные аналитики сообщили CNN, что этот украинский город не является достижимой целью для войск РФ, равно как и Киев.

Огромной проблемой для России, если она захочет начать новое наступление на крупные украинские города, может оказаться недостаток артиллерийских боеприпасов. На некоторых направлениях фронта в Украине оккупанты уже сократили их использование, кое-где на 75%.

По словам официальных лиц, вероятно, Россия продолжит сосредоточивать свое внимание на захвате территорий на Донбассе и в Запорожской области. Агрессор намерен сохранить свой “сухопутный мост” от Ростовской области РФ до временно оккупированного Крыма.

В целом же США и их союзники скептически относятся к способности войск РФ совершить серьезное наступление.

– Я очень сомневаюсь, учитывая российскую способность “эффективно” мобилизовать, укомплектовывать, обучать и вооружать, что это будет нечто иное, чем то, что мы уже видели. А то, что мы уже видели, не что иное, как мясорубка, – сообщил CNN представитель западной разведки.

По данным украинской разведки, в феврале-марте 2023 года будут происходить активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях.