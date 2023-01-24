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В Пентагоне ответили, когда БМП Bradley будут в Украине

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
M2 Bradley
Фото: Getty Images

Первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в “относительно близком будущем”.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, пишет Голос Америки.

Он уточнил, что речь идет о неделях.

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— В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя, — отметил чиновник.

США должны передать Украине 109 боевых машин пехоты Bradley. Украинские защитники овладевают Bradley в Германии.

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Источник: Голос Америки
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