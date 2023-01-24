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Факты / Україна

Я предупреждал: Скибицкий прокомментировал бавовну в Крыму

Илья Нежигай, редактор ленты
Крим
Фото: Depositphotos

Российские войска, которые движутся через территорию оккупированного Крыма, должны быть уничтожены, иначе они возобновят наступление на города и села Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Его спросили о “бавовне” в Крыму 24 января.

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— Я помню тот эфир, когда я говорил и предупреждал, что Главное управление разведки, военная разведка Украины — мы будем работать на временно оккупированных территориях. Мы сделаем все, чтобы земля горела под ногами оккупантов, — сказал он.

По его словам, на сегодня российские войска перегруппировываются на всех направлениях фронта, враг перемещает ресурсы и резервы.

— Это осуществляется как с территории Ростовской области, так и через Крым. Соответственно, они останавливаются где-то на отдых, на полигонах, где проводится их подготовка. И их необходимо уничтожать, это реально критические цели, потому что рано или поздно, из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села и города, — добавил заместитель руководителя ГУР.

Вадим Скибицкий также обратил внимание на то, что в России вокруг главнейших административных зданий Москвы начали расставлять средства ПВО после того, как взрывы были прозвучали в российском Энгельсе.

Напомним, 24 января в оккупированном Симферополе, что в Крыму, прогремели взрывы.

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