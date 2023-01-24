Январь, 24 в 20:10

Российские войска, которые движутся через территорию оккупированного Крыма, должны быть уничтожены, иначе они возобновят наступление на города и села Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Его спросили о “бавовне” в Крыму 24 января.

Сейчас смотрят — Я помню тот эфир, когда я говорил и предупреждал, что Главное управление разведки, военная разведка Украины — мы будем работать на временно оккупированных территориях. Мы сделаем все, чтобы земля горела под ногами оккупантов, — сказал он. По его словам, на сегодня российские войска перегруппировываются на всех направлениях фронта, враг перемещает ресурсы и резервы. — Это осуществляется как с территории Ростовской области, так и через Крым. Соответственно, они останавливаются где-то на отдых, на полигонах, где проводится их подготовка. И их необходимо уничтожать, это реально критические цели, потому что рано или поздно, из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села и города, — добавил заместитель руководителя ГУР. Вадим Скибицкий также обратил внимание на то, что в России вокруг главнейших административных зданий Москвы начали расставлять средства ПВО после того, как взрывы были прозвучали в российском Энгельсе. Напомним, 24 января в оккупированном Симферополе, что в Крыму, прогремели взрывы. Читайте В окрестностях Мариуполя утром раздался мощный взрыв

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