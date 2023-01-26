Январь, 25 в 23:14

В Бахмуте Россия обстреляла здание городского совета, школу и отделение больницы. В результате чего они были разрушены.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Бахмута Алексей Рева.

– Российские военные продолжают разрушать Бахмут. Разрушена общеобразовательная школа I-III ступеней №18 им. Дмитрия Чернявского. Также — детское отделение КНП Многопрофильная больница интенсивного лечения Бахмута, и повреждена крыша патологоанатомического отделения. Здание Бахмутского городского совета разрушено, — заявил он.

Без окон и крыши: Россия ударила по школе, больнице и городскому совету Бахмута / 4 фотографии

На снимках разрушенной школы видно, что здание учреждения осталось без окон и крыши. Также частично разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.

Сейчас смотрят

На фотографиях, обнародованных городским советом, детское отделение больницы также частично без окон, поврежден фасад. В здании горсовета частично выбиты окна.

Фото: Алексей Рева