Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Будет обеспечено 61% потребности города: в YASNO о ситуации со светом в Киеве

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Будет обеспечено 61% потребности города: в YASNO о ситуации со светом в Киеве
Фото: Pexels

В Киеве 26 января будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

– На завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии, – сообщил он.

Кроме того, ограничений, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще нет.

Сейчас смотрят

– Но в целом область сейчас в сложном положении. В течение недели Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% уходит на нужды населения и малого бизнеса, — добавил он.

Напомним, что мы писали, где будут выключать свет в Украине 26 января.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка