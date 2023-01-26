Будет обеспечено 61% потребности города: в YASNO о ситуации со светом в Киеве

Январь, 25 в 23:54

В Киеве 26 января будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

– На завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии, – сообщил он.

Кроме того, ограничений, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще нет.

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– Но в целом область сейчас в сложном положении. В течение недели Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том что ориентировочное потребление – 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% уходит на нужды населения и малого бизнеса, — добавил он.

Напомним, что мы писали, где будут выключать свет в Украине 26 января.