Генпрокурор Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур

Январь, 25 в 11:10

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур.

В среду, 25 января, он подписал приказы об увольнении с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Напомним, что вчера заявление об увольнении написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

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По данным СМИ, это произошло после публичной огласки информации об отдыхе Симоненко в Испании.

Недавно экс-заместитель генпрокурора ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью (муниципалитет в Испании). Эта информация вызвала возмущение в украинском обществе, особенно во время военного положения в Украине.