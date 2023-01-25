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Факты / Україна

Генпрокурор Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур

Валентина Чорна, редактор ленты
Генпрокурор Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур
Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур.

В среду, 25 января, он подписал приказы об увольнении с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Напомним, что вчера заявление об увольнении написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

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По данным СМИ, это произошло после публичной огласки информации об отдыхе Симоненко в Испании.

Недавно экс-заместитель генпрокурора ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью (муниципалитет в Испании). Эта информация вызвала возмущение в украинском обществе, особенно во время военного положения в Украине.

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Источник: Офис генпрокурора
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