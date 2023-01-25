Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Испания готова присоединиться к отправке Leopard Украине — El Pais

Бедрак Виктория, редактор ленты
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Испания может отправить украинским защитникам боевые танки Leopard.

Об этом сообщает El Pais.

– Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления согласится отправить этот мощный танк немецкого производства, – говорится в сообщении.

Отмечено, что Испания располагает 347 танками Leopard. В то же время, не все они находятся в исправном состоянии.

Сейчас смотрят

В среду, 25 января, Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам поставлять современные машины ВСУ.

Источник: El Pais

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка