Испания готова присоединиться к отправке Leopard Украине — El Pais

Январь, 25 в 13:33

Испания может отправить украинским защитникам боевые танки Leopard.

Об этом сообщает El Pais.

– Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления согласится отправить этот мощный танк немецкого производства, – говорится в сообщении.

Отмечено, что Испания располагает 347 танками Leopard. В то же время, не все они находятся в исправном состоянии.

Сейчас смотрят В среду, 25 января, Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам поставлять современные машины ВСУ. Источник: El Pais

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