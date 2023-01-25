Испания готова присоединиться к отправке Leopard Украине — El Pais
Фото: Getty Images
Испания может отправить украинским защитникам боевые танки Leopard.
Об этом сообщает El Pais.
– Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления согласится отправить этот мощный танк немецкого производства, – говорится в сообщении.
Отмечено, что Испания располагает 347 танками Leopard. В то же время, не все они находятся в исправном состоянии.
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В среду, 25 января, Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам поставлять современные машины ВСУ.
Источник: El Pais
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