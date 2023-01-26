Январь, 25 в 22:35

Украина должна открыть тему поставок дальнобойных ракет и авиации в обсуждении со странами Запада.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 25 января.

— Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танков, — сказал он.

Президент рассказал, что имел разговор с канцлером Олафом Шольцом о Leopard для Украины, который Зеленский назвал “именно тем разговором, который мы ожидали”.

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— Спасибо господину канцлеру, всем немецким политическим и общественным деятелям за готовность усиливать защиту Европы, — сказал он.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты, американцев и американского лидера Джо Байдена за “очень мощный шаг” по поставке танков Abrams Украине.

— Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас — факт, что свобода только крепнет. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, — это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас. Ключевое теперь — скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина должна сформировать “такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется”.

Он сообщил, что сегодня есть прогресс и в других аспектах оборонного сотрудничества. А именно, в разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждался вопрос открытия поставок также дальнобойных ракет для Украины, расширение сотрудничества в артиллерии и выход на поставку самолетов для Украины.

— И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас. Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны, — сказал он.

Президент в очередной раз подчеркнул, что государство-террорист должно проиграть, а право на жизнь людей должно быть защищено.

Кроме того, сегодня есть еще два важных решения от ЕСПЧ и ЮНЕСКО.

— Европейский суд по правам человека объявил свое решение о приемлемости дела о захвате Россией территорий востока Украины в 2014 году и о масштабном нарушении оккупантами прав человека. Это пока промежуточное юридическое решение. Но благодаря этому решению мы стали ближе к тому дню, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию, и так же масштабно с юридической точки зрения, как масштабно Россия вложилась в это зло, — сказал он.

Президент добавил, что ЮНЕСКО также внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия.

— Причем в список Всемирного наследия под угрозой. Под угрозой из-за развязанной Россией войны. Этот международный шаг поможет нам защищать нашу Одессу. Украина и мир дают защиту. Россия не способна дать ничего, кроме террора и ударов. Это — факты, — сказал он.

Владимир Зеленский также провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

— Разговор был прежде всего о наших людях, которых оккупанты силой депортировали в Россию. Это и взрослые, и это наши дети. Миру нужен глобальный механизм влияния в таких ситуациях. Нужен механизм, чтобы защищать и возвращать таких людей, чтобы привлечь к ответственности всех, кто виноват в депортациях. Уверен, что институты ООН могут проявить свое лидерство в решении этого вопроса, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил украинские подразделения, которые продолжают сдерживать атаки оккупанта в Донецкой области.

— Именно там, где Россия постоянно пытается сломать нашу оборону. Десятки вражеских атак ежедневно. И как минимум сотни примеров героизма наших воинов ежедневно, — сказал он.

Зеленский поблагодарил бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты и 55-й отдельной артиллерийской бригады.

— И еще одно. Хочу поблагодарить за очень трогательные слова поддержки и поздравления, которые услышал и увидел от очень многих очень разных людей. От военных. От лидеров и обычных людей. От всех украинцев и иностранцев. От коллег теперь и коллег раньше. Спасибо вам всем, — прокомментировал президент Зеленский поздравления в свой день рождения.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его европейские коллеги уже начали работать над вопросом передачи Украине самолетов F-16.