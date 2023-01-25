Январь, 25 в 11:39

Недавно стало известно, что Швеция готова передать нашей армии современные боевые машины пехоты CV90 (Combat Vehicle 90).

Украина может получить около 50 единиц такой техники вместе с самоходными артиллерийскими установками Archer.

Что известно о боевых машинах пехоты CV90 – читайте дальше в материале.

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Производителем CV90 является компания Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems. На вооружении в Швеции БМП находятся с 1993 года.

Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большинство из которых экспортировано в другие страны.

В качестве главного вооружения используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм Bushmaster III.

Бронирование состоит из керамической аппликационной брони, которая должна защищать от снарядов калибром до 30 мм.

Технические характеристики БМП CV90:

Масса – 23-37 т (модификации Mk0 – Mk IV)

Длина – 6,55 м

Ширина – 3,1 м

Высота – 2,7 м

Экипаж – 3 (командир, наводчик, водитель)

Десант – 7-8 бойцов

Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII)

Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII) Вторичное вооружение – 7,62-мм пулемет Ksp m/39, 6×76 мм гранатометов

Двигатель – 14-л дизельный Scania DS14 I6 или 16-л дизельный DC16 V8

Мощность – 550-1000 л.с. (410-745 кВт)

Оперативный диапазон – 320 км

Максимальная скорость – 70 км/ч

Фото: BAE Systems