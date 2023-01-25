Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получит от Швеции
Недавно стало известно, что Швеция готова передать нашей армии современные боевые машины пехоты CV90 (Combat Vehicle 90).
Украина может получить около 50 единиц такой техники вместе с самоходными артиллерийскими установками Archer.
Что известно о боевых машинах пехоты CV90 – читайте дальше в материале.
Производителем CV90 является компания Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems. На вооружении в Швеции БМП находятся с 1993 года.
Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большинство из которых экспортировано в другие страны.
В качестве главного вооружения используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм Bushmaster III.
Бронирование состоит из керамической аппликационной брони, которая должна защищать от снарядов калибром до 30 мм.
Технические характеристики БМП CV90:
- Масса – 23-37 т (модификации Mk0 – Mk IV)
- Длина – 6,55 м
- Ширина – 3,1 м
- Высота – 2,7 м
- Экипаж – 3 (командир, наводчик, водитель)
- Десант – 7-8 бойцов
Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII)
- Вторичное вооружение – 7,62-мм пулемет Ksp m/39, 6×76 мм гранатометов
- Двигатель – 14-л дизельный Scania DS14 I6 или 16-л дизельный DC16 V8
- Мощность – 550-1000 л.с. (410-745 кВт)
- Оперативный диапазон – 320 км
- Максимальная скорость – 70 км/ч
Фото: BAE Systems