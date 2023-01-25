Январь, 25 в 19:13

В Луганской области не хватает места в городской Старобельской больнице из-за количества раненых оккупантов. Раненых захватчиков везут в Россию на лечение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 25 января.

Военные сообщили, что только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков.

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— Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в течение суток противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

— Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются, — сообщили военные.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области, и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области, и Стельмаховку на Луганщине.

На Лиманском — под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области, и Ямполовка — Донецкой.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Спирное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещеевка и Курдюмовка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Вольное Поле и Новополь Донецкой области, и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Републиканец и Херсон.

В то же время в Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта Российской Федерации.

— В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены, — сообщили украинские военные.

Кроме того, враг продолжает осуществлять давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях.

— Так, в Джанкойском районе Автономной Республики Крым оккупанты провели обыски в помещениях более 20 семей крымских татар и осуществили шесть арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов, — говорится в сообщении.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан-10. А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника.