В Николаевской области угроза атаки дронами — Ким

Январь, 25 в 21:30

В Николаевской области угроза атаки дронами.

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Пишут, что уже три группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники в ДР лучшего президента не могли ничего не сделать, — сообщил он.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и большинстве регионов Украины. Кроме того, в СМИ пишут о работе ПВО в Днепропетровской области.

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