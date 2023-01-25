В Николаевской области угроза атаки дронами — Ким
В Николаевской области угроза атаки дронами.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Пишут, что уже три группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники в ДР лучшего президента не могли ничего не сделать, — сообщил он.
Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и большинстве регионов Украины. Кроме того, в СМИ пишут о работе ПВО в Днепропетровской области.
Напомним, что 25 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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