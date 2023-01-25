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Факты / Україна

В Николаевской области угроза атаки дронами — Ким

Малиновская Ангелина, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

В Николаевской области угроза атаки дронами.

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Пишут, что уже три группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники в ДР лучшего президента не могли ничего не сделать, — сообщил он.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и большинстве регионов Украины. Кроме того, в СМИ пишут о работе ПВО в Днепропетровской области.

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Напомним, что 25 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом.

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