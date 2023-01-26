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Факты / Україна

РФ атакует Украину дронами-камикадзе и подняла в небо бомбардировщики

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

Поздним вечером 25 января Россия атаковала Украину дронами и скоростными ракетами.

Шахеды атакуют сразу с Юга и с Востока. В Харьковской области также замечены БПЛА противника.

— Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах, — сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Запорожье и Днепре раздаются взрывы – города атаковали дронами Shahed.

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Также сообщают о работе ПВО в Харьковской и Херсонской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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