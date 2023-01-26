РФ атакует Украину дронами-камикадзе и подняла в небо бомбардировщики
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Поздним вечером 25 января Россия атаковала Украину дронами и скоростными ракетами.
Шахеды атакуют сразу с Юга и с Востока. В Харьковской области также замечены БПЛА противника.
— Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах, — сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В Запорожье и Днепре раздаются взрывы – города атаковали дронами Shahed.
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Также сообщают о работе ПВО в Харьковской и Херсонской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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