Январь, 25 в 15:11

Вблизи Бахмута Донецкой области оккупанты находятся в крайне невыгодном положении. Там россияне теряют “всю свою боеспособность и ресурсность”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Если мы говорим о Донецком направлении – Бахмут, Соледар, Авдеевка – сегодня там идет существенное уничтожение возможностей российской армии. Россия находится там в крайне невыгодном положении – она теряет всю свою боеспособность и ресурсность, – сказал он.

Также Подоляк прокомментировал статью издания CNN, в которой говорится, что союзники советуют Украине переключиться с боев за Бахмут на подготовку наступления на юге.

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– Немного странно, когда журналисты что-то советуют. Есть Генеральный штаб, Ставка верховного главнокомандующего, где рассматриваются все сценарии, риски и возможности. Это масштабная и интенсивная война, здесь нет фиксации на каком-то конкретном населенном пункте, – отметил советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что Украина исходит из необходимости решения тех или иных задач.