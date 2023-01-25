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Факты / Україна

Разведчики совершили ночной рейд в тыл врага в Новой Каховке: видео разведывательной спецоперации

Илья Нежигай, редактор ленты
Разведчики совершили ночной рейд в тыл врага в Новой Каховке: видео разведывательной спецоперации

Специальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на 24 января совершило разведывательный рейд в тыл оккупационных войск РФ в Новой Каховке, что в Херсонской разведке, в результате чего уничтожено не менее 12 захватчиков, военная техника, а еще один оккупант был взят в плен.

Об этом 24 января сообщили в пресс-центре ГУР МО.

— Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местоположение передового пункта управления рашистов. Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег, — говорится в сообщении.

Разведчики добавили, что благодаря гранатометам уничтожили дом, в котором находился командный пункт противника.

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— Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов, — сообщили в ГУР.

Кроме того, украинские разведчики добавили, что российские оккупанты “существенных потерь” в ходе операции.

— Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра. Работа по деоккупации украинской территории продолжается, — добавляется в сообщении.

Ранее заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий объяснил, почему российские войска, которые движутся через территорию оккупированного Крыма, должны быть уничтожены, и почему враг на этих позициях является критически важной целью для обороны Украины.

Фото: ГУР

Источник: ГУР

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