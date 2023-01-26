В Днепре раздались звуки взрывов: что известно
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В Днепре прогремели взрывы.
Перед этим в Днепропетровской области и городе была объявлена воздушная тревога.
В местных Telegram сообществах Днепра публикуют видео взрыва. Одно из таких обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
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По данным наблюдателей, было слышно по меньшей мере четыре взрыва.
В Telegram каналах также сообщают, что на месте одного из взрывов видно зарево и задымление.
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