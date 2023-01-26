Январь, 25 в 22:54

В Днепре прогремели взрывы.

Перед этим в Днепропетровской области и городе была объявлена воздушная тревога.

В местных Telegram сообществах Днепра публикуют видео взрыва. Одно из таких обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Сейчас смотрят По данным наблюдателей, было слышно по меньшей мере четыре взрыва. В Telegram каналах также сообщают, что на месте одного из взрывов видно зарево и задымление.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter