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Факты / Україна

В Днепре раздались звуки взрывов: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
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В Днепре раздались звуки взрывов: что известно
Фото: Depositphotos

В Днепре прогремели взрывы.

Перед этим в Днепропетровской области и городе была объявлена воздушная тревога.

В местных Telegram сообществах Днепра публикуют видео взрыва. Одно из таких обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По данным наблюдателей, было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

В Telegram каналах также сообщают, что на месте одного из взрывов видно зарево и задымление.

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