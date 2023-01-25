В Сухопутных войсках рассказали, кто имеет право вручать повестки

Январь, 25 в 8:53

Законных способов вручения повестки немало. Она может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. В то же время повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform.

— Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать такую повестку, — отметил он.

Если же потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.

Сейчас смотрят – Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему могут применяться меры ответственности. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и уклонился от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность, — сообщил Горбач. По его словам, не нужно тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки незаконным способом вручают повестки. По всей вероятности, это на руку российской пропаганде. Полковник подчеркнул, что мобилизация началась еще 24 февраля прошлого года, и никаких волн мобилизации нет. На первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей. В настоящее время объемы мобилизации уменьшились. Сейчас нужны специалисты для работы с новыми образцами вооружения, которое нам предоставляют союзники, а также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны. Вручение повесток в военкомат: правила и права призывника Источник: АрміяInform

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter