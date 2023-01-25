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Факты / Україна

Украинские военные пройдут подготовку в Британии в рамках учебной операции INTERFLEX

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
військові навчання
Фото: Генштаб ВСУ

В 2023 году украинские военнослужащие продолжат подготовку в рамках учебной операции INTERFLEX на территории Великобритании.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

— Учебная операция INTERFLEX является одним из ярких и действенных примеров международной поддержки Украины в противодействии несправедливой, незаконной и агрессивной войне России против Украины, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в обращении к парламенту Великобритании министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул, что их Вооруженные силы делают все возможное для развития боевого мастерства украинцев и украинок.

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В 2022 году около 10 тыс. украинских военнослужащих проходили обучение в Великобритании.

В 2023 году в учебной операции INTERFLEX примут участие лучшие инструкторы вооруженных сил Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины. Запланировано подготовить около 20 тыс. украинских военнослужащих.

Учения будут проводиться на объектах учебно-материальной базы Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства.

Каждый учебный курс будет длиться около пяти недель под общим руководством 11 бригады сухопутных войск ВС Великобритании.

Чтобы украинские воины могли тренироваться с оружием, которое они  используют  на передовой, правительство Соединенного Королевства специально закупило АК.

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Источник: Генштаб ВСУ
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