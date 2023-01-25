Украинские военные пройдут подготовку в Британии в рамках учебной операции INTERFLEX
В 2023 году украинские военнослужащие продолжат подготовку в рамках учебной операции INTERFLEX на территории Великобритании.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
— Учебная операция INTERFLEX является одним из ярких и действенных примеров международной поддержки Украины в противодействии несправедливой, незаконной и агрессивной войне России против Украины, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в обращении к парламенту Великобритании министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул, что их Вооруженные силы делают все возможное для развития боевого мастерства украинцев и украинок.
В 2022 году около 10 тыс. украинских военнослужащих проходили обучение в Великобритании.
В 2023 году в учебной операции INTERFLEX примут участие лучшие инструкторы вооруженных сил Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины. Запланировано подготовить около 20 тыс. украинских военнослужащих.
Учения будут проводиться на объектах учебно-материальной базы Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства.
Каждый учебный курс будет длиться около пяти недель под общим руководством 11 бригады сухопутных войск ВС Великобритании.
Чтобы украинские воины могли тренироваться с оружием, которое они используют на передовой, правительство Соединенного Королевства специально закупило АК.