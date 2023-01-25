Вице-маршал британской авиации дал прогноз по весеннему контрнаступлению в Украине

Январь, 25 в 8:24

Поскольку весеннее наступление ожидается как с украинской, так и с российской сторон, британский вице-маршал авиации в отставке Шон Белл изучает, что Украина и Россия будут делать в ближайшие месяцы.

Белл сказал Sky News, что, хотя в настоящее время боевые действия продолжаются, маневренная война зимой “действительно затруднена”.

Он добавил, что с наступлением весны земля снова затвердеет, и можно будет начать весеннее наступление.

Сейчас смотрят — Ожидается, что обе стороны начнут крупное наступление. Я не могу проникнуть в голову Путина или Зеленского, но с военной точки зрения, и после обсуждения с аналитиками мы можем быстро понять, что происходит, — сказал он. Глядя на российскую точку зрения, Белл сказал, что силы Путина “почти наверняка” будут стремиться защитить линии связи на севере Донбасса. — Он также почти наверняка будет стремиться усилить позиции вокруг Запорожья, чтобы не дать украинцам прорваться туда. Основное внимание будет сосредоточено вокруг Бахмута, — добавил он. С точки зрения Украины, мы, скорее всего, увидим, как они попытаются ограничить продвижение России вблизи Бахмута, а также российские коммуникации на севере Донбасса, сказал Белл. Далее Белл сказал, что “ключевой момент”, которого мы ожидаем от украинцев, — это толчок с юга, чтобы “сломать линию от Крыма до Донбасса”. Читайте Танки помогут Украине вести механизированную войну для освобождения территорий – ISW

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