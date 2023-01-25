Президент Владимир Зеленский подписал правки в закон №8271, предусматривающие усиление ответственности украинских военнослужащих за дезертирство и неповиновение.

Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроект возвратили в парламент с подписью президента Украины во вторник, 24 января.

На заседании от 13 декабря Верховная Рада 270 голосами поддержала законопроект об усилении ответственности за военные преступления, а также за безотлагательное его подписание и направление на подпись к президенту Владимиру Зеленскому.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в тот же день подписал документ и направил его на подпись украинскому лидеру.

Кроме прочего, законопроект исключает возможность освобождения судом военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим Уголовным кодексом Украины за:

неповиновение;

неисполнение приказа;

угрозу или насилие в отношении начальства;

самовольное оставление места несения службы;

дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Также увеличатся сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения. В частности, речь идет о распитии военными алкогольных напитков.

При этом 15 декабря на сайте президента ранее опубликовали петицию с призывом наложить вето на законопроект, который лишь за сутки набрал 28 тыс. подписей, когда необходимое количество для рассмотрения президентом — 25 тысяч.

Однако уже 19 декабря вмешался главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный, который выступил за поддержку изменений в законодательство об усилении ответственности военнослужащих и попросил Владимира Зеленского подписать данный документ.