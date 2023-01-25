ВСУ не будут выходить из Бахмута, ситуация в городе контролируемая — Генштаб

Январь, 25 в 16:43

Украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

– Странно, когда говорят о том, что ВСУ должны откуда-то выйти. Задача всех Сил обороны — воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, потому что воины оттуда не выходят, — отметил Ковалев.

Он добавил, что ситуация в городе контролируемая, ВСУ дают отпор оккупантам и удерживают Бахмут.

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Спикер Генштаба также отметил, что Соледар российские военные сравняли с землей, и потому город был оставлен.

— Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться, — резюмировал он.

Напомним, что 25 января Силы обороны Украины отошли от Соледара Донецкой области для сохранения жизни личного состава.