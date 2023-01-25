ВСУ сложнее бить по складам РФ, нужны ракеты большей дальности – Скибицкий

Январь, 25 в 13:32

Россия учится на своих ошибках, и сейчас украинским войскам труднее бить по ее складам боеприпасов и логистическим центрам. Поэтому Украине необходимы ракеты большей дальности.

Об этом в интервью CNN заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории Российской Федерации, в частности через Крымский полуостров в южные области.

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— Поэтому необходимо наносить удары по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в Российской Федерации, — сказал Скибицкий.

Он рассказал, что сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

Она также необходима, чтобы начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.

— Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, необходимо уничтожить множество объектов не только на линии фронта, но и глубоко в тылу, в 100-150 км, — объяснил представитель ГУР.

Кроме того, для формирования сильных ударных группировок Украине нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, добавил Скибицкий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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