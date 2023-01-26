Январь, 26 в 16:32

24 февраля в Украину вторглись военные силы РФ. Сразу же после этого президент Украины объявил военное положение и общую мобилизацию, которая, по сути, продолжается до сих пор.

Многих украинцев интересуют вопросы об учете и призыве в 2023 году. Это же касается мужчин, выполняющих особую миссию в войне против агрессора – добровольно помогающих отправлять на передовую буржуйки, средства гигиены, автомобили и многие другие важные вещи.

Мобилизируют ли волонтеров в Украине в этом году – читайте в материале Фактов.

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По словам юриста Татьяны Дучич, единственная норма, содержащая перечень оснований для предоставления отсрочки от мобилизации – это 23 статья Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Среди этого перечня нет такого основания, как статус волонтера или осуществление благотворительной деятельности. Но есть в статье примечание: другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

То есть, по словам эксперта, закон дает право также другим специализированным законам определить профессии или вид деятельности, которые не будут подлежать мобилизации. На данный момент таких законов по волонтерам принято не было, хотя и были зарегистрированы законопроекты.

В Закон Украины О волонтерской деятельности были внесены интересные изменения в августе и декабре 2022 года, где добавлены новые направления волонтерской деятельности:

предоставление волонтерской помощи Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия военного положения, осуществление защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и/или другой страны против Украины;

предоставление волонтерской помощи для преодоления последствий боевых действий, террористического акта, вооруженного конфликта, временной оккупации;

утверждение украинской национальной и гражданской идентичности;

а также предусмотрены компенсации за гибель или ранение волонтеров, тем самым приближая их к статусу военнослужащих.

Мобилизируют ли волонтеров в Украине 2023

— Хотя формально волонтеры подлежат мобилизации, я считаю, что в случае получения волонтером повестки, нужно явиться в территориальные центры комплектования (военкоматы) и принести документы, подтверждающие его волонтерскую деятельность, – сказала Татьяна.

Ведь решение о мобилизации конкретного военнообязанного принимается территориальным центром укомплектования с учетом многих обстоятельств, в том числе и по деятельности, которой занимается военнообязанный.