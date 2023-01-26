Январь, 26 в 0:56

В попытке Кремля подготовиться к наступлению в Украине, сотрудники ФСБ России пытаются привлечь криминальных авторитетов, в частности из Харьковской области, которые должны были бы расшатать ситуацию в Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он прокомментировал планы России в контексте подготовки к новому наступлению, но для властей Украины это не является неожиданностью.

Сейчас смотрят — Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые сегодня находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, — сказал он. Впрочем Данилов заверил, что в Украине это отслеживают. — Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Ребята, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что, когда вы вернетесь на Родину, если у вас будет такая возможность, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. На сегодня надо страну защищать, а не играть с “ФСБшными типами”, чтобы расшатывать нашу ситуацию, — сказал он. Секретарь СНБО добавил, что в Кремле новое наступление готовят в ближайшие месяцы. — Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц, полтора, два, — начнут свои активные действия, — сказал он. Ранее секретарь СНБО Данилов говорил, что Москва не отказалась от максималистских целей и хочет под корень уничтожить Украину как историческое явление — язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности.

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