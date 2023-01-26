Январь, 26 в 0:39

В Киевской области слышны взрывы.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что над Киевщиной работает ПВО.

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— Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — сообщили в КОВА.

В администрации также обратили внимание на необходимость сохранять информационную тишину.