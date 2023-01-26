Работает ПВО: в Киевской области слышны взрывы
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В Киевской области слышны взрывы.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что над Киевщиной работает ПВО.
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— Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — сообщили в КОВА.
В администрации также обратили внимание на необходимость сохранять информационную тишину.
— Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов, — говорится в сообщении.