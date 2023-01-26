Январь, 26 в 15:41

Украина не планирует наступательные действия на территории России, поскольку ценит жизнь своих военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News, комментируя колебания Германии по поводу поставок боевых танков Leopard 2.

По словам главы государства, официальный Берлин, по всей вероятности, опасался, что эти танки будут применены для наступления на территорию РФ. В то же время у Украины нет таких планов, поскольку “люди важны”.

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– Мы много раз говорили, что имеем право наступать на нашей территории, абсолютное право. Мы не воюем на территории России, потому что мы не заинтересованы. У нас нет заинтересованности в этом, потому что война, где бы это ни было, – это потеря людей. Для меня люди номер один, и поэтому я не хочу воевать на территории РФ, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что цель украинского руководства – чтобы войска РФ как можно скорее покинули территорию Украины и война прекратилась.

– Это точно: если их не будет на нашей территории, война закончится, – заявил глава государства.

Как известно, 25 января Германия официально согласилась поставить Украине боевые танки Leopard 2. Речь идет об одной роте танков, или 14 единицах. Берлин также разрешил другим государствам поставлять эту технику в Украину.

В данный момент уже фактически существует танковая коалиция, в рамках которой ряд стран готовы предоставить танки Leopard. По прогнозам Польши, европейские страны вместе с США и, возможно, Канадой способны собрать около 100 танков для Украины.