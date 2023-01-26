В Николаевской области раздаются взрывы: работает ПВО
В небе над Николаевской областью зафиксированы российские ракеты.
Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
— У нас ракеты. Не игнорируем тревогу, — написал он.
В СМИ сообщают о работе ПВО.
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По состоянию на 13:40, по Украине снова начала звучать воздушная тревога. В Николаевской области также объявлен сигнал тревоги.
Напомним, что 26 января Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Утром в Николаевской области тоже раздались взрывы.
Во время атаки РФ украинские силы ПВО сбили 47 из 55 ракет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.