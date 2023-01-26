Полк Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ
Полк Сил специальных операций Азов официально стал Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.
Об этом сообщил основатель и первый командир Азова, полковник Нацгвардии Андрей Билецкий.
— Наш боевой путь начинается с самого сложного направления — на Бахмуте. Решающая битва в этой войне еще впереди. Она требует новых масштабов. Поэтому военное командование возлагает на нас новую ответственность, — подчеркнул он.
По его словам, эта зима точно будет “жаркой”.
Недавно компания Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов и страницы азовцев, если он не нарушает стандарты сообщества.
Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.