Россия выпустила по Украине 55 крылатых ракет, 47 уничтожили силы ПВО

Во время сегодняшнего массированного удара РФ украинские силы ПВО сбили 47 из 55 ракет.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря, – говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы.

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Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Залужный добавил, что цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

26 января Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.