Январь, 26 в 12:52

В Одесской области после массированных ракетных обстрелов 26 января продолжают действовать экстренные отключения света.

В ДТЭК сообщают, что такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут возобновлены поврежденные энергообъекты.

– Просим вас набраться терпения и верить в энергетиков, которые уже работают над стабилизацией ситуации, – сообщают в компании.

Напомним, что 26 января российские ракеты повредили два объекта критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

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Позже глава областной военной администрации Максим Марченко уточнил, что во время массированного обстрела в небе над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили три ракеты типа Калибр.

В общей сложности 26 января российские войска запустили 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59) из самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет.

20 из них – в районе столицы.

Кроме того, не достигли своих целей три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ДТЭК