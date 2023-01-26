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Факты / Україна

Производитель F-16 готов передать истребители в страны, которые передадут свои самолеты Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
F-16
Фото: Getty Images

Американский оборонный производитель Lockheed Martin готов поставлять истребители F-16 странам, которые могли бы передать свои военные самолеты Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона.

По его словам, хоть компания не принимает непосредственного участия в переговорах о возможных поставках истребителей Украине, она все же участвовала в многочисленных обсуждениях с третьими сторонами, которые рассматривают возможность предоставления Киеву своих запасов F-16.

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Фрэнк Сент-Джон заявил, что Lockheed Martin планирует “нарастить производство F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы выйти на уровень, когда мы сможем достаточно эффективно пополнить запасы любых стран, которые решат осуществить поставки третьей стороне для помощи в текущем конфликте”.

Исполнительный директор Lockheed Martin добавил, что любая европейская страна, желающая поставить Украине свои F-16, должна будет сначала получить разрешение на реэкспорт от Вашингтона.

— Вместе с нашими международными союзниками и партнерами мы регулярно общаемся с украинцами относительно их потребностей и запросов, — сказал он в комментарии FT.

При этом он добавил, что пока ему нечего сообщить по F-16.

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