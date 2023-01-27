Январь, 27 в 1:29

Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

Об этом британскому телеканалу Sky News сообщили два дипломатических источника.

Телеканал добавляет, что пока непонятно, как быстро будет принято окончательное решение по указанным ЗРК.

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Киев просил западных союзников предоставить больше систем противовоздушной обороны еще в ноябре, в частности, запрос касался и ЗРК SAMP/T, также известной как Mamba (Мамба).

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну 27 января планирует отправиться в Италию, где встретится со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто.

По данным телеканала, обе стороны стремятся продвинуть переговоры по SAMP/T.

— Мы завершаем переговоры с итальянцами. Не так далеко (до завершения, — Ред.), — сообщил Sky News французский дипломатический источник.

Ранее о том, что Италия и Франция уже завершают подготовку зенитно-ракетных комплексов SAMP/T к поставке Украине, говорил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Газета La Repubblica в начале января 2023 года сообщала, что в Вашингтоне считают, что Рим должен как можно скорее передать Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, что позволит противостоять борьбе с российской агрессией. В частности, речь шла и о комплексах SAMP/T.