Кабмин запретил выезд чиновникам за границу во время войны, но есть исключение

Кабинет министров Украины одобрил постановление, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно постановлению, чиновники могут пересекать границу только на основании служебной командировки.

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— Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет, — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что во время войны есть те, кто не понял базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, соответствующий указ президента и постановление Кабмина.

24 января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Под запрет на выезд попали, в частности, руководитель ОП, его заместители, министры и их заместители, нардепы, руководители СБУ, НБУ и их заместители, секретарь СНБО с заместителями, прокуроры, судьи и т.д.

Источник: Денис Шмыгаль