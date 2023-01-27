Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что западные союзники могут предоставить нашему государству многофункциональные легкие истребители F-16.

Соответствующий видеоролик он обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.

– Вскоре в небе Украины, – отметил Данилов в подписи к видео, не добавив никаких других деталей.

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В ролике перечислены технические преимущества этих боевых самолетов F-16:

вооружение шестиствольной авиационной пушкой, способной производить 6 тыс. выстрелов в минуту;

11 точек подвески, на которых могут размещаться ракеты типа воздух-воздух, ракеты для наземных целей и бомбы;

некоторые комплектации несут ракеты класса воздух-земля;

максимальная скорость превышает 2 тыс. км/ч, а дальность полета – более 4 тыс. км;

боевой радиус действия составляет 1,8 тыс. км;

используется как бомбардировщик, перехватчик и штурмовик.

По данным западных СМИ, дискуссии о поставках Украине современных истребителей уже начались, однако они не будут легкими. Их инициировал Киев при поддержке стран Балтии.

В Белом доме не исключили возможности предоставления истребителей F-16, однако предупредили, что будут обсуждать этот вопрос “очень осторожно”.

Президент Владимир Зеленский призвал союзников рассмотреть поставки F-16 и дальнобойных ракет уже на следующем заседании в формате Рамштайн, которое запланировано на 14 февраля.

Источник: Facebook-страница Алексея Данилова