Вскоре в небе Украины: Данилов заинтриговал роликом об истребителях F-16
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что западные союзники могут предоставить нашему государству многофункциональные легкие истребители F-16.
Соответствующий видеоролик он обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.
– Вскоре в небе Украины, – отметил Данилов в подписи к видео, не добавив никаких других деталей.
В ролике перечислены технические преимущества этих боевых самолетов F-16:
- вооружение шестиствольной авиационной пушкой, способной производить 6 тыс. выстрелов в минуту;
- 11 точек подвески, на которых могут размещаться ракеты типа воздух-воздух, ракеты для наземных целей и бомбы;
- некоторые комплектации несут ракеты класса воздух-земля;
- максимальная скорость превышает 2 тыс. км/ч, а дальность полета – более 4 тыс. км;
- боевой радиус действия составляет 1,8 тыс. км;
- используется как бомбардировщик, перехватчик и штурмовик.
По данным западных СМИ, дискуссии о поставках Украине современных истребителей уже начались, однако они не будут легкими. Их инициировал Киев при поддержке стран Балтии.
В Белом доме не исключили возможности предоставления истребителей F-16, однако предупредили, что будут обсуждать этот вопрос “очень осторожно”.
Президент Владимир Зеленский призвал союзников рассмотреть поставки F-16 и дальнобойных ракет уже на следующем заседании в формате Рамштайн, которое запланировано на 14 февраля.
Источник: Facebook-страница Алексея Данилова