Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Житомирской области задержала руководителя местной добывающей компании, который отмывал деньги для гауляйтера временно оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Семья гауляйтера была конечным бенефициаром этого предприятия, добывавшего гранит в промышленных масштабах.

Часть доходов шла на обеспечение нужд оккупационных органов на юге Украины.

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Еще в сентябре СБУ наложила арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили схемы, которые использовались для отмывания денег.

Для этого организаторы сделок искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции.

Следователи установили, что такие сделки нанесли украинскому бюджету более 4,5 млн грн убытков.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, банковские карточки с доказательствами сделок.

Отмывал деньги для гауляйтера Сальдо: на Житомирщине задержали руководителя предприятия / 3 фотографии

Руководителю добывающей компании сообщили о подозрении по двум статьям. За отмывание доходов полученных преступным путем и злоупотребление полномочиями подозреваемому грозит до шести лет заключения с конфискацией имущества.