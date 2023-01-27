США направят в Украину танки Abrams модификации M1A2, который имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с более ранней моделью M1A1.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время общения с журналистами.

По ее словам, модификация M1A2 будет той версией танков Abrams, которые США передадут украинским войскам.

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При этом Сингх отметила, что у США сейчас “нет этих танков в избытке” на складах”, потому на передачу танков Украине уйдут “месяцы”.

— Частично этот пакет, о котором мы объявили, имеет целью закупить новые танки для Украины,- сказала заместитель спикера Пентагона.

Она добавила, что поставки 31 танка не являются “символичным” жестом со стороны США.

— Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины — это символично. Это реальные способности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя, — заявила Сабрина Сингх.

Как рассказал американскому телеканалу CNN генерал армии в отставке Роберт Абрамс, бывший командующий вооруженными силами США в Корее, чей отец был однофамильцем 70-тонного танка, танк M1A2 является значительной модернизацией по сравнению с более старым M1A1, в основном за счет того, что A2 работает на цифровой системе, в отличие от аналоговой системы A1.

— Это разница между дисковым телефоном и iPhone, который вы держите в руке, — объяснил он в комментарии телеканалу.

CNN указывает, что пока неясно, какой вариант танка А2, которых существует три, будет выбран. Сабрина Сингх во время пресс-конференции отказалась сообщить подробности.

В дополнение к цифровым изменениям в A2, новая версия танка “значительно” более смертоносна, чем A1, говорит Абрамс. Она включает в себя независимый тепловизор командира. Если раньше тепловизионный прицел был только у наводчика, то теперь он есть и у командира танка, что позволяет ему помогать в сканировании и идентификации целей. По словам генерала в отставке Абрамса, цифровая система также позволяет экипажу танка самостоятельно проводить бортовую диагностику, вместо того чтобы ждать, пока механики проведут тесты для определения любых возникающих проблем.

Когда дело доходит до дела, сказал Абрамс, M1A2 “намного превосходит по летальности, живучести и мобильности” все, что есть у России на поле боя.

Напомним, на этой неделе президент Джо Байден объявил, что США отправят 31 танк Abrams в Украину.

Источники: PBS NewsHour, CNN